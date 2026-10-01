उदयप्रताप सिंह: ख़ुशबू नहीं प्यार की महकी जिनके सोच-विचारों में

ख़ुशबू नहीं प्यार की महकी जिनके सोच-विचारों में

नागफनी की चुभन मिली उनके दैनिक व्यवहारों में ।



तू पतझर के पीले पत्तों पर पग धरते डरता है

लोग सफलता खोज चुके हैं लाशों के अंबारों में ।



महलों के रहने वाले कुछ दूरी रखकर मिलते हैं

पल-भर में घुल-मिल जाते हैं बंजारे बंजारों में ।



औरत ही माँ, बहन, आत्मजा, पत्नी और प्रेमिका है

बदली नज़रों से पड़ता है, कितना फ़र्क नज़ारों में ।



अगर उजाला दे न सका तू ‘उदय’ अंधेरी बस्ती को

क्या होगा यदि लिख भी गया कल नाम तेरा फ़नकारों में ।



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1 hour ago