कबीर के 5 चुनिंदा दोहे जिनमें छुपा जीवन का मर्म

मन के मते न चलिये, मन के मते अनेक

जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक ।।



भावार्थ:- मन के मत में न चलो, क्योंकि मन के अनेको मत हैं। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है, वह साधु कोई विरला ही होता है। एक शब्द सुख खानि है, एक शब्द दुःखराखि है

एक शब्द बन्धन कटे, एक शब्द गल फंसि ।।



भावार्थ:- समता के शब्द सुख की खान हैं, और विषमता के शब्द दुखों की ढेरी हैं। निर्णय के शब्दों से विषय - बन्धन कटते हैं, और मोह - माया के शब्द गले की फांस हो जाते हैं। कबीर यह संसार है, जैसा सेमल फूल

दिन दस के व्यवहार में, झूठे रंग न भूले ।।



भावार्थ:- कबीर कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के भांति केवल दिखावा है। अतः झूठे रंगों को जीवन के दस दिनों के व्यवहार एवं चहल - पहल में मत भूलो।

भेष देख मत भूलिये, बुझि लीजिये ज्ञान

बिना कसौटी होत नहिं, कंचन की पहिचान ।।



भावार्थ:- केवल उत्तम साधु वेष देखकर मत भूल जाओ, उनसे ज्ञान की बातें पूछो! क्योंकि बिना कसौटी के सोने की पहचान नहीं होती। कामी अमी न भावई, विष ही कौं लै सोधि

कुबुद्धि न जाई जीव की, भावै स्यंभ रहौ प्रमोधि ।।



भावार्थ:- कामी मनुष्य को अमृत पसंद नहीं आता, वह तो जगह-जगह विष को ही खोजता रहता है। कामी जीव की कुबुद्धि जाती नहीं, चाहे स्वयं शम्भु ही उपदेश दे-देकर उसे समझावें।



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16 minutes ago