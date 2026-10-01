गांधी जयंती: गांधीजी के बारे में 5 ऐसी बातें, जो कम लोग जानते हैं

सत्य, अहिंसा और आज़ादी की लड़ाई—गांधीजी का नाम सुनते ही यही बातें याद आती हैं। लेकिन उनके जीवन में झिझक, गलतियों और सीख के कई ऐसे प्रसंग भी हैं, जिनकी चर्चा कम होती है। गांधी जयंती पर जानिए उनकी अपनी किताबों में दर्ज पांच दिलचस्प बातें।



- *पहले मुकदमे में घबरा गए थे गांधीजी।*

अदालत में जिरह के लिए खड़े हुए तो सवाल तक नहीं पूछ पाए। उन्होंने अपनी 30 रुपये फीस लौटाने और मुकदमा दूसरे वकील को सौंपने को कहा। देश का नेतृत्व करने वाले गांधी के शुरुआती जीवन में ऐसी झिझक भी थी। — सत्य के साथ मेरे प्रयोग



- *पिता को चिट्ठी लिखकर कबूल की थी चोरी।*

किशोरावस्था में गांधीजी ने चोरी की बात स्वीकार करते हुए पिता को पत्र लिखा। पिता ने उन्हें डांटने के बजाय शांत आंसुओं से जवाब दिया। गांधी ने इस अनुभव को अहिंसा की एक गहरी सीख माना। — सत्य के साथ मेरे प्रयोग



- *एक किताब पढ़कर पूरी रात सो नहीं सके थे।*

रेलयात्रा में पढ़ी जॉन रस्किन की ‘अन्टू दिस लास्ट’ ने गांधीजी पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने उसके आदर्शों के अनुसार जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। एक सफर में मिली किताब, जीवन को नई दिशा दे गई। — सत्य के साथ मेरे प्रयोग



- *‘सत्याग्रह’ नाम के लिए हुई थी प्रतियोगिता।*

‘इंडियन ओपिनियन’ में आंदोलन का नाम सुझाने के लिए पुरस्कार घोषित किया गया था। मगनलाल गांधी ने ‘सदाग्रह’ नाम सुझाया। गांधीजी ने उसमें बदलाव कर ‘सत्याग्रह’ बनाया—वह शब्द जो आगे चलकर उनके संघर्ष की पहचान बना। — दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास



- *उनके लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण भी स्वराज था।*

गांधीजी ने स्वराज को अपने ऊपर शासन करने से जोड़ा। उनकी सोच में आत्मसंयम का विशेष महत्व था—आज के जीवन में भी यह विचार ठहरकर सोचने का अवसर देता है। — हिन्द स्वराज



*इस गांधी जयंती, गांधी को उन्हीं के शब्दों में पढ़ें*



ये प्रसंग गांधीजी के जीवन और विचारों की एक झलक हैं। उन्हें करीब से जानने के लिए वेस्टलैंड पर उपलब्ध *‘सत्य और स्वराज—महात्मा गांधी’* हिंदी संग्रह में पढ़ें पांच पुस्तकें: सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिन्द स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, धर्मनीति और अनासक्ति योग।



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1 hour ago