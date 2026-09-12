तब कहीं, वो मेरे सवाल पर आये।।

उरूज़ से जब,वो ज़वाल पर आये।

तब कहीं, वो मेरे सवाल पर आये।।



गुफ्तगू से, हल हो जाते ये मसाले।

हां कुछ तंज़ मेरे मलाल पर आये।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले