Urdu Poetry: फिर से ख़ुदा बनाएगा कोई नया जहाँ

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली 
Image Credit :

फिर से ख़ुदा बनाएगा कोई नया जहाँ
दुनिया को यूँ मिटाएगी इक्कीसवीं सदी
- बशीर बद्र 
Image Credit :

मुझ पे हो कर गुज़र गई दुनिया
मैं तिरी राह से हटा ही नहीं
- फ़हमी बदायूंनी  
Image Credit :

दुनिया है सँभल के दिल लगाना
याँ लोग अजब अजब मिलेंगे
- मीर हसन
Image Credit :

ये सारी जन्नतें ये जहन्नम अज़ाब ओ अज्र
सारी क़यामतें इसी दुनिया के दम से हैं
- इफ़्तिख़ार आरिफ़
Image Credit :

आज भी बुरी क्या है कल भी ये बुरी क्या थी
इस का नाम दुनिया है ये बदलती रहती है
- एजाज़ सिद्दीक़ी
Image Credit :

थी मिरे दिल की उमंगों ही से दुनिया की बहार
दिल परेशाँ क्या हुआ आलम परेशाँ हो गया
- फ़ाज़िल काश्मीरी
Image Credit :

Urdu Poetry: नींद आए तो अचानक तिरी आहट सुन लूँ
Read Now