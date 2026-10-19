ये कुसूर

बेशक , यही कुसूर बार-बार किया।

रूक-रूक कर तेरा इंतज़ार किया।।



तुझे, तेरा अंदाज पहचान ना सके।

हमने तो , बस तेरा एतबार किया।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले