ये अंधेरे

ये अंधेरे, ये गर्द-ओ-गुबार राहों के।

अब चुभते ही नहीं , खार राहों के।।



ता-हद-ए-निगाह, ख़ामोशी है , तो।

बुलाता है कौन , उस पार राहों के।।



हर शजर एक सायबान था , फिर।

काट दिये किसने, चिनार राहों के।।



ये दर-दरीचे घर के मुंतजिर हैं तेरे।

मुद्दतों से बंद पड़े हैं , द्वार राहों के।।



पुरवाई झोंकों ने बुझा दिये हैं जो।

जलाये थे दिये, कई बार राहों के।।



वफ़ा करते-करते, क्यूं बेवफा हुए।

पूछते हैं हमसे , ये मज़ार राहों के।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले