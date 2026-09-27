हर सफहे में हम तेरा ही नाम लिखेंगे।।

जब भी, कोई ख़त-ओ-पैग़ाम लिखेंगे।

हर सफहे में हम तेरा ही नाम लिखेंगे।।



चिराग तले कोई अंधेरा बचेगा न अब।

हम रोशनी से सुबह-ओ-शाम लिखेंगे।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले