ज़ख्म सहला रहा हूं पुरवाई के साथ।।

हां मैं तन्हा हूं, अपनी तन्हाई के साथ।

ज़ख्म सहला रहा हूं पुरवाई के साथ।।



मैं आज भी कायम हूं वादे पर अपने।

वफ़ा कर रहा हूं, यूं बेवफ़ाई के साथ।।

-यूनुस खान

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