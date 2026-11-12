तमाम उम्र , जुस्तजू किनारों की रही।
हमसे, एक अदावत सितारों की रही।।
एक अजीब सी भीड़, इर्द-गिर्द है मेरे।
घर-आंगन में,रौनकें बाज़ारों की रही।।
ता-हद-ए-निगाह भी सायबान ना था।
मुसलसल, कमी सी चिनारों की रही।।
गुलों ने दामन छुड़ा लिया है कब का।
दोस्ती तो हमसे सिर्फ खारों की रही।।
दिन-ब-दिन मेरे ग़म में इजाफा हुआ।
महरबानी हम पे, ग़मख्वारों की रही।।
मैं फरियाद लेकर, फिरा हूं दर-ब-दर।
इनायत,मुंसिफ-ओ-दरबारों की रही।।
-यूनुस खान
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