साकी की बेरूखी भी, बर्दास्त की है।

हम मेलों से भी गुज़रे,वीराने भी देखे।

इस शहर में, प्यासे मयखाने भी देखे।।



साकी की बेरूखी भी, बर्दास्त की है।

हमने , जाम के ऐसे दीवाने भी देखे।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले