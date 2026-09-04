हिम्मत करके आज सच बोल दिया मैंने।

मेरी ख़ामोशी को वो इकरार समझ बैठा।

आदतन, यूं इशारे को करार समझ बैठा।।



हिम्मत करके आज सच बोल दिया मैंने।

मगर साफगोई को वो, खार समझ बैठा।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले