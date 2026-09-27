अपनी हसरत, दिल खोलकर बता दे।

तू, इस दर्द-ए-दिल का सबब ना पूछ।

ये राज़ है, राज़ का राज़ अब ना पूछ।।



अपनी हसरत, दिल खोलकर बता दे।

हो सके तो,मुझसे मेरी तलब ना पूछ।।

-यूनुस खान

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1 hour ago