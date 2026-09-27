साथ मिलकर, ये दरिया पार करेंगे।

साथ मिलकर, ये दरिया पार करेंगे।

अब दूर ये फांसले-ओ-दरार करेंगे।।



हम तुम्हारे लिए हैं,तुम हमारे लिए।

अब यह सलीका इख़्तियार करेंगे।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले