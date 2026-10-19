ये अश्क गिरने से पहले,जब पोंछ दें कोई।

हमसे ना पूछ,हमने कैसे गुज़ारे हैं रात-दिन।

मुसलसल, ग़म-ए-हिज़्र के मारे हैं रात-दिन।।



तुम तो, तर्क-ए-ताल्लुक़ करके चले गये हो।

हमने तन्हा ही,तन्हाई से संवारे हैं रात-दिन।।



कभी , शाम-ओ-सहर सजती थी महफ़िलें।

मगर,आज क्यूं वीरानों के मारे हैं रात-दिन।।



वक्त के साथ हमने,यही सीखा है वक्त से।

दरिया-ए-वक्त के , दो किनारे हैं रात-दिन।।



शब-ए-ग़म मुख्तसर हुई , सहर-ए-ग़म हुई।

मुश्किल से,मुश्किलों से उबारे हैं रात-दिन।।



उदासियों के चिरागों से, उजाले क्या होंगे।

दरम्यां है कुरबत, तो उजियारे हैं रात-दिन।।



ये अश्क गिरने से पहले,जब पोंछ दें कोई।

तब समझ लेना , चांद-सितारे हैं रात-दिन।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले