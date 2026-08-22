हालात, इतने भी पुरखतर ना थे।

हालात, इतने भी पुरखतर ना थे।

हम मासूम थे, पर बेख़बर ना थे।।



कली भी थी,फूल भी खिलते थे।

कौन कहता है यहां नजर ना थे।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले