वो नाहक ही,यूं चिराग जलाने पे उतरे हैं।।

रस्म-ए-तर्क-ए-ताल्लुक़,निभाने पे उतरे हैं।

मेरे ज़ख्मों को,वो नासूर बनाने पे उतरे हैं।।



नामुमकिन को, मुमकिन चाहते हैं देखना।

वो आस्मां को,जमीं से मिलाने पे उतरे हैं।।



अगरचे,हर मोड़ पर परखा है मुझे उन्होंने।

फिर भी, वो मुझको आज़माने पे उतरे हैं।।



मयखानों का रूख किये भी,मुद्दत हो गई।

वो मुझे आब-ए-चश्म , पिलाने पे उतरे हैं।।



अपने ही अक्स से,यूं डरने लगा हूं मैं अब।

क्यूं वो हर सिम्त,आइने लगाने पे उतरे हैं।।



तमाम उम्र का ग़म,वो यूं सौंपकर मुझको।

खुद तो , बज़्म-ए-तरब सजाने पे उतरे हैं।।



मेरे मुकद्दर में , अंधेरों के सिवा कुछ नहीं।

वो नाहक ही,यूं चिराग जलाने पे उतरे हैं।।



गुज़रा हुआ वक्त,याद करने से बचता हूं।

हां, वो मेरा माज़ी याद दिलाने पे उतरे हैं।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले