ताज़गी के अहसास से , सराबोर थी।

ग़म-ए-हिज़्र से और निखरी है ग़ज़ल।

सिमटते-सिमटते यूं बिखरी है ग़ज़ल।।



ताज़गी के अहसास से , सराबोर थी।

जब किसी हद से गुज़री है ये ग़ज़ल।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले