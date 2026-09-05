मुद्दतों बाद

मुद्दतों बाद, किनारा दिखा हमें।

तुम मिले तो,सहारा दिखा हमें।।



हर सिम्त , दूर तक तन्हाई थी।

वही मंज़र , दोबारा दिखा हमें।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले