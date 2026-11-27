मेरा क्या , मैं गर्द-ओ-गुबार से खुश हूं।।

हां ईमानदारी से मिली , हार से खुश हूं।

फूल ना मिले तो क्या , खार से खुश हूं।।



ऐ मांझी, तेरा ये गुरूर मुबारक हो तुझे।

साहिलों से कहो,मैं मंझधार से खुश हूं।।



मैं तेरे इस तंज़ से, आजिज आ गया हूं।

अब , आंगन में खड़ी दीवार से खुश हूं।।



ये बज़्म मेरे लिए मक़तल से कम नहीं।

तू यकीं कर,मैं वीराने दयार से खुश हूं।।



दिये जलाने-बुझाने का खेल , बंद कर।

मैं, बस जुगनुओं की क़तार से खुश हूं।।



सुकून-ए-कल्ब को,मुलाक़ात चाही थी।

वरना, मैं तो चिट्ठी और तार से खुश हूं।।



ग़म भुलाने को मयखाने गया हूं हमेशा।

सच कहूं तो, इस दर-ए-यार से खुश हूं।।



उनकी आमद ही सबब है उजालों का।

मेरा क्या , मैं गर्द-ओ-गुबार से खुश हूं।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले