हसरतों को अपनी, मारता कैसे।

मैं मातम के लम्हें गुजारता कैसे।

वीरानों को अपने संवारता कैसे।।



जो हर सिम्त मायूसियां न होती।

हसरतों को अपनी, मारता कैसे।।

-यूनुस खान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले