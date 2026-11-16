फिर भी चेहरा नहीं है,उदास मां का।।

बेशुमार ग़म समेटे है, लिबास मां का।

फिर भी चेहरा नहीं है,उदास मां का।।



हर सू नजर आती है,ममता उसी की।

दिल से जाता नहीं, अहसास मां का।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले