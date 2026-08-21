कितनी बार

कितनी बार,ऐसा वक्त-ए-शाम आया है।

जब मेरे लिए, तेरा कोई पैग़ाम आया है।।



मेरी प्यास की , कब मिज़ाज-पुरसी हुई।

बता , कब मेरे लिए कोई जाम आया है।।



यूनुस खान

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एक घंटा पहले