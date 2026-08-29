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वैसे लबों पे है,कीमत-ओ-दाम के किस्से।।

Yunush khan

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                            ये सफ़र और मंज़िल-ओ-मकाम के किस्से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपते लबों की प्यास, और जाम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करते, हम मुहब्बत के रिसाले पढ़कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सफहे में छिपे थे,ये तेरे नाम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गुज़रे वक्त के मंज़र,भूल जाऊं मैं कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद दिला देती है सहर,वो शाम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद की हौसला-अफजाई, खुद करुं कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद हैं हर आगाज़ को, अंजाम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशियों से ये कैसी आवाज आ रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा सुना रही है,किसी गुमनाम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बरबादियों का जश्न,मनाते हैं रोज वो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गा रहे हैं, गर्दिश-ए-अय्याम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी थकन की चादर ओढ़ लेता हूं खुद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करना सुनकर मुझे,कयाम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ग़म का ख़रीदार कोई नहीं है दिखता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे लबों पे है,कीमत-ओ-दाम के किस्से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-यूनुस खान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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