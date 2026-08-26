हौंसले थे, जिन्होंने उबारा है मुझे

तेरे लिए , सब कुछ गंवारा है मुझे।

तेरा साया भी, एक सहारा है मुझे।।



ना ख़ुदा डुबाने पर उतरा था,मगर।

हौंसले थे, जिन्होंने उबारा है मुझे।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले