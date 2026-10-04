तर्क-ए-ताल्लुक हो गया है,अगर।

फ़ैसला तो कर , इज़हार तो कर।

अपनी अना का,इकरार तो कर।।



कुरबत नहीं,तो अदावत ही सही।

दरम्यां,खड़ी कोई दीवार तो कर।।



तर्क-ए-ताल्लुक हो गया है,अगर।

ये ऐलान , सर-ए-बाज़ार तो कर।।



माना कि, जायज़ हैं इल्ज़ाम तेरे।

हक-ओ-वक्त पे,एतबार तो कर।।



मंझधार हो साहिल, साथ हैं हम।

मिलकर , ये दरिया पार तो कर।।



कौन तेरा है, ये इल्म हो जायेगा।

शर्त ये है,खुद को बेदार तो कर।।



बेशक,तू हम पर यूं उंगली उठा।

खुद को, तू बा-किरदार तो कर।।



सब्र-ओ-करार, आ जायेगा हमें।

पहले,मौसम खुशगवार तो कर।।

-यूनुस खान



यूनुस खान

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एक घंटा पहले