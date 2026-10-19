वो,जो आज खुद को यूं खुदा समझते हैं।

इस ग़म-ए-हिज़्र से, उबर जायेंगे एक दिन।

उसूलों की हद से , गुज़र जायेंगे एक दिन।।



अंधेरों से निबाह करना भी,सीख लेंगे हम।

ये ना सोच, अंधेरों से डर जायेंगे एक दिन।।



ऐसा नहीं , कि तमाम उम्र खाली ही रहेंगे।

यकीं है, कि ये जाम भर जायेंगे एक दिन।।



जिन्हें गुरूर है,ऐश-ओ-इशरत पर अपनी।

देखना कि , गुरूर उतर जायेंगे एक दिन।।



वो,जो आज खुद को यूं खुदा समझते हैं।

यकीनन,वो सब भी मर जायेंगे एक दिन।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले