अहद ने रोके कदम , मयकशी से कई बार।

ढल गया दिन,वक्त-ए-शाम भी आ ही गया।

आखिर, लबों पर तेरा नाम भी आ ही गया।।



अहद ने रोके कदम , मयकशी से कई बार।

तन्हाई में , ख्याल-ए-जाम भी आ ही गया।।

-यूनुस खान

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