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ये दामन साफ है , पर दाग़दार लगता है।

Yunush khan

Yunush khan

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                            देखा,और फिर दरकिनार करके चल दिये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं सब अरमां , ख़ाकसार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने का कोई सबब बताते, तो अच्छा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस नाराज़ी का इज़हार करके, चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो अच्छे खोये थे,खुद माज़ी में अपने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बेखुदी से हमे, बेदार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मिलने का कोई वादा किया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंज़ कसा, और इनकार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले तो, उस पार से, इस पार लाये हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर,अकेले दरिया पार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब-वक्त-ए-रुखस्ती लब पे जुंबिश न थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ख़ामोशी से, संगसार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दामन साफ है , पर दाग़दार लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं, रुस्वा सर-ए-बाज़ार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां की थीं , प्यार-ओ-खुलूश की बातें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं,तुम वीरां वो दयार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशबू के लिए,फूलों को मसल देते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं कलियों को, खार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने सोचा था , अयादत को आये हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर, तुम हमें बीमार करके चल दिये।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-यूनुस खान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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