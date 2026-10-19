बिन रहबर , और बिन हमसफ़र चले।
मालूम नहीं हमें, हम किस डगर चले।।
सहरा में, सायबान मिल सके हमको।
इसलिए तो, मेरे संग-संग शजर चले।।
हर सिम्त, हद-ए-निगाह तक जायेंगे।
हम , गांव-गांव और नगर-नगर चले।।
गली-गली तुझको तलाश करेंगे हम।
तेरी ही जुस्तजू में, यूं दर-ब-दर चले।।
कब कौन किस-किस वादे से मुकरा।
हम इन सबको, करके दरगुज़र चले।।
काफिलों के तौर-तरीके पता नहीं हैं।
देखो,जानिब-ए-मंजिल,बेख़बर चले।।
-यूनुस खान
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एक घंटा पहले
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