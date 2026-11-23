उसे शाम याद आयी सवेरा देखकर।।

हर सिम्त, इस कदर अंधेरा देखकर।

वो हैरान था , वीरान बसेरा देखकर।।



तमाम रात जागने का, सिला समझ।

उसे शाम याद आयी सवेरा देखकर।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले