मैं ग़मजदा था,ग़मजदा छोड़ा मुझको

आज फिर, दोबारा दुत्कारा गया मुझे।

कौन कहता है, कि पुकारा गया मुझे।।



मैं ग़मजदा था,ग़मजदा छोड़ा मुझको।

बता , कब यूं ग़म से उबारा गया मुझे।।

-यूनुस खान

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