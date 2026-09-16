आज फिर

आज फिर से दवाओं की याद आयी।

मुझे ख़ामोश सदाओं की याद आयी।।



मेरी नादानी समझकर जो माफ की।

मुझको उन खताओं की याद आयी।।

-यूनुस खान

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59 मिनट पहले