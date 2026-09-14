निगाहें।

एक बार निगाहें मिल जाएं, हो सकता है भूल से।

जब कई दफ़ा ये भूल घट जाए,

निश्चित ही कोई निहार रहा है दूर से।।

- यशेंद्र

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34 मिनट पहले