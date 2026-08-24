शहद और जीवन

जीवन था शहद सा,नीम की आदत ना थी।

जीवन था शहद सा,नीम की आदत ना थी..

जो नीम को चखा तो,मालूम हुआ;

शहद केवल शहद नहीं...

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51 मिनट पहले