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Vishwas Pradhan

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                            उन्मादों का शोर अकिंचन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना रात के भोर अकिंचन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह बिना चलते जाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख्वाबों पर जोर अकिंचन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की गरिमा नयनों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधक पूर्ण हुआ चयनों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ के पहिए धंसे भले पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध तो तय है स्व-वचनों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्तक पर हो विजय-तिलक या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगों पर लोहित की धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही पुरुष जो अड़िग खड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने कभी न भाग्य पुकारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौरुष की पावक ज्वाला से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्मत का हर लेख जलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य खड़ा जो सिंह सरीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही नियति का चक्र छलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर शेष है, शपथ शेष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम रण का वेश शेष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कायर सोयें ओढ़ नियति को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें जगता प्रलय-वेश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटें पर्वत, थमें दिशाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ना डगमग कदम हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब की मन वो वज्र बनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सम्मुख काल भी हारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हटो व्योम के मेघ-खंड तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गरजने दो इस मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण सदृश वह अडिग खड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे रहा है चुनौती त्रिभुवन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुजा फड़कती, रक्त उबलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष न कोई बंधन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगी चेतना, बिगुल बजा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रण जीवन मंथन है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-विश्वास प्रधान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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