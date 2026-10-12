हे ईश्वर! बस इतनी-भर ज़िंदगी दे

हे ईश्वर! बस इतनी-भर ज़िंदगी दे,

सुकून से दो जून की रोटी

और तन ढकने को वस्त्र दे।

भूखा न रहे कोई तेरे द्वार पर,

बस इतनी-सी कृपा कर दे।

हे ईश्वर! बस इतनी-भर ज़िंदगी दे।

बंद कर दे दिलों की नफ़रत,

मोहब्बतों की नदियाँ भर दे।

अमन-चैन से परिपूर्ण हो यह जहाँ,

बस इतनी-सी दया कर दे।

हे ईश्वर! बस इतनी-भर ज़िंदगी दे।

खुले आसमान के नीचे

निर्भय होकर विचरण कर सके हर कोई।

ऊँच-नीच, अमीर-गरीब के भेद मिटा दे,

सबमें समानता का भाव भर दे।

बचपन सदा मुस्कुराता रहे,

यौवन जीवन से परिपूर्ण रहे,

और बुढ़ापे को सम्मान व सहारा मिले।

बस इतनी-सी कृपा कर दे।

हे ईश्वर! बस इतनी-भर ज़िंदगी दे।

रोक दे नफ़रत की आँधियों को,

मिटा दे दिलों में खड़ी दीवारें।

अपनत्व और प्रेम का दीप जले,

हर हृदय में अमृत-सा भाव भर दे।

हे ईश्वर! बस इतनी-भर ज़िंदगी दे।

मानवता का उजियारा फैले,

करुणा हर मन का श्रृंगार बने।

विश्व बने एक परिवार हमारा,

ऐसा सुंदर संसार कर दे।

हे ईश्वर! बस इतनी-भर ज़िंदगी दे।



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एक घंटा पहले