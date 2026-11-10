आजाद उसे कर न सका , न स्वयं हो सका

हे दर्द , हे तकलीफ

आज फीर क्यो आई हो

पहली बार जब तुम आई थी

याद है , तकलीफ कितनी उठाई थी

ना रों सकते , ना चीख सकते

तब पन्नो ने भार उठाया था

खोया खुद को मैने इतना

की दसवी मे नुकसान उठाया था



आज फिर आई क्यो

आच्छित घाव उखाडने को

कभी परींदा ऐसा था मै

जीत सका ना कोई मुझसे अपने ही आसमा में

जबसे कैद करी तस्वीर तेरी

उलटा फैस गया कैद में मै तेरी

आघात भी हुआ , उडना भी भूल गया

तकलीफ भी बहोत हुई, दर्द भी हुआ

कैद में जो छवि तेरी

आजाद उसे कर न सका , न स्वयं हो सका

उससे उभर रहा हूं अब

तु भी तंक मत कर

हे दर्द , हे तकलीफ

अब खतम कर अपनी तकदीश

तु दुआओ मे रहेगी

हम तनाव मे भी सही

जा तु ख़ुश रहे

आज भी दुआए यही



- विशु चौधरी

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एक घंटा पहले