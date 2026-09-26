वफ़ा कायम रख

जो भी हुनर है, उसमे बादशाहत कायम रख,

मोहब्बत रख, उसका दावा भी कायम रख,

अगर वहम खामोशियां दरमियान पनप गई,

अल्म का आलम होगा, या वफ़ा कायम रख ।





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47 मिनट पहले