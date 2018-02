लगता है कोई रूठ गया

{"_id":"5a96566c4f1c1bb1208bbba3","slug":"vishnu-dutta-holi-beautiful-festival-of-colors","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u094b\u0908 \u0930\u0942\u0920 \u0917\u092f\u093e ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Koi lagta hai hamshe ruth gayaWo apna holi kahin chhut gyaAb baat na rahi wo es holi meinYa fir apna bachpan kahin bit gaya!!Yaad aata hai wo masum chehraJo rango se ranga hota thaShaitani hamari chehre pe aur hatho mein pichkari hota tha!!Koi lauta de wo pyari yaadein Jinme khusiyon ke rang sare theNafrat naam ki chij nhi thiSab ek dusre ke pyare the!!Ab to holi sirf holiday ho gyiKhusiyan pta nhi kaha kho gayiSahron mein sirf dhool hi dhool haiGulalao ka to yaha dabba hi gool hai!!Apne ab apno se whatsapp pe hi holi manate haiRang,pichkari,gulal ab gif,pic ,video mein hi aate!!