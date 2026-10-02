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गुड़िया का मन ऊब गया था

Vishal Arya

Vishal Arya

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                            उम्र हुई क्या, कुछ करने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग हुए परेशान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला के गुड़िया को देखो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे हुई जवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर गुड़िया सोच में थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूने को आसमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर उसके पांव तले था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी का शमशान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की शुरुआत ही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालीम अभी ना कुछ पाई ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों की बरसात ही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दुनियां से ना पूछ पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन भोला बैठा था ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव के चौपाल पे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने मे झगरु काका आ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे धोती संभाल के ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिटिया तेरी बड़ी हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुमने कुछ सोचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी कर दो समय से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ,इसमें भी कुछ लोचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रुठ गई मैं मां से तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खुद से मुझे खिलाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर आई मैं प्रथम तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या  गिफ्ट मुझे दिलाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा  एक  दिन  देखना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की सीढ़ी चढ़ना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काका  गुड़िया  कहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 मुझे अभी तो  पढ़ना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ओहदा देख लो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक इसे पढ़ाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी तो  इसे  बनानी  है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलक्टर  नहीं  बनाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दहेज भी देना है तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या नर्तक नहीं नचाओगे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा भी तो है तेरा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसके लिए बचाओगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी  धन  पराई  है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात को तुमने जाना ना !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ग़ैरों की अमानत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक तुमने पहचाना ना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र का  है तजुर्बा मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए तुझे समझाता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच समझ कर निर्णय लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त  हुआ  मैं  जाता  हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला के मन में अब उठा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवालों का समंदर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से आया कुछ बाहर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रहा मन के अंदर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर्मन के निर्णय से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला ने अब ये सोच लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंठित मन को चंचल कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया का आँसू पोछ लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर गुड़िया दौड़ी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरमानों के बारात लिये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर भोला चलकर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस शादी का सौगात लिये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा मैं तेरी गुड़िया हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने कहा पराई हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँस कर गुड़िया कहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो  मैं  प्रथम  आई  हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे भवरों के किस्मत से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्पों के कलियाँ फूल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे लगता है मुझको, मेरे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य के ताले खुल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद है या भूल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने किया कुछ वादा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिफ्ट देने को सोच रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या  बदला तेरा  इरादा  है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ना मांगू धन और दौलत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना चांदी ना सोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको देना अपने दिल मे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार भरा एक कोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की सीढ़ी चढ़ना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये  सामने  तेरे हल्दी क्यूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा मुझको तो पढ़ना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्याह की इतनी जल्दी क्यूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सुनकर भोला के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों से  आंसू छूट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम ब्याही जाओगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझो सपने सब टूट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी तो मैं खुद भी कर लूंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदिया पार निहाल से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मैं बेटी क्षुब्ध रहूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियां  के   सवाल  से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज मेरा है तुझ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुझको पाला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी के लिए हा कह दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सामने विष का प्याला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना  सुनकर गुड़िया ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों को अपने घूंट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी के लिए हा कर दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंतर्मन से टूट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
           
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त गुजरा कुछ आई फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला के घर बारात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ हुआ कुछ इससे क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी से हुआ आजाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया की अब हुई विदाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा पहुंची ससुराल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वागत हुआ धूमधाम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गूंजी करताल ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने मे सासू मां आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली सबकुछ तुम रहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभाल   के  रख  दूं सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम लाई हो गहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी नई इस दुनियां का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया ने किया सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी मां के हाथ में था ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जीवन का कमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहने देख कर मां बोली ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें कहां है टीका ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाप तेरा भिखमंगा  है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बेटा हो गया फीका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब गुड़िया के मन मे उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने नये सवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो कुछ कह ना पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो ना कहीं बवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन घर में था ना कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया को मिल गया मौका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पापा को फोन लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात पे उसने टोका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा मैं अपने घर आऊंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां ना मुझको रहने है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानों का है मोल नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान से ऊपर गहने है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो अबला नारी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दुःख तुम्हें तो सहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो,मेरा सर झुके ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको वहीं पे रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया का मन ऊब गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज रोज के ताने से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई यहां ना समझा उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्या गिला जमाने से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सासु मां गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसियों के पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर गुड़िया फंदा लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलभर में हो गई लाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बेटा में फर्क था क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खोलो मन की पेटी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भोला समाज से जाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मांगो अपनी बेटी को ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                  - विशाल आर्या 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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