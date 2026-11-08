और अकेला छोड़ने के बाद दिया गया साथ

दिल दुखने के बाद दी गई खुशी

और अकेला छोड़ने के बाद दिया गया साथ

कभी माइने नहीं रखता।

-कुमार विरेंद्र

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एक घंटा पहले