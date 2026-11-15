दिल जिससे भी लगाया हमने उसने हसकर हमे छोड़ दिया

पत्थरों से वास्ता था मेरा

प्रेम में दिल मोड़ दिया

दिल जिससे भी लगाया हमने उसने हसकर हमे छोड़ दिया

जो भ्रम था इश्क का ओ भी उसने तोड़ दिया

-कुमार विरेंद्र

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एक घंटा पहले