कविता (राहगीर की चाहत)

की चाहत जिसकी हो अगर ओ बया न करे तो कैसा होगा,

कि तुम होना चाहो अगर जुदा, ओ जुदा ना करे तो कैसा होगा।

कि जिंदगी भर तड़पोगे तुम जिसे पाने के लिए,

अगर ओ तुम्हारे साथ आने से मना करे तो कैसा होगा।

कि जी ले सारी दुनिया की सफर ये मंजिल के मुसाफिर,

और ये बता उसके बिना अकेले चलने का सफर कैसा रहा।

और हो मंजिल अगर पास तो वह छड़ कैसा होगा,

तुम देख ना पाओगे अपनी आंखों से उसे, जरा सोचो तुम अगर तुम्हारी आंखों के सामने होगा उसका दूसरा हमसफर,

तो तुम कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन का ओ अंतिम पल कैसा होगा।

-कुमार विरेंद्र

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले