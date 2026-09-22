दोस्तों के साथ बिताए कुछ हंसी पल

दोस्त जो आपके हर बुरे वक़्त में आपका साथ दे।

दोस्त ज आपका हाथ पकड़कर आपको सही मार्ग

दिखाए।

दोस्त जो आपकी हर गलती को माफ़ कर, आपकी हिम्मतबढ़ाए।

दोस्त भी कितने अजीब होते हैं ना, यार। कभी आपकी गलती पर भी, आपसे बिना कुछ बोले, आपके मन का सारा हाल समझ जाते हैं।

दोस्त जो आपका हाथ थामे, ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर आपके साथ खड़े रहते हैं।

दोस्तों के साथ बिताया हर लम्हा अब याद आता है।

कभी आँखों में आँसू, तो कभी चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाता है...





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एक घंटा पहले