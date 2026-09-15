यूँ तो कोई फ़ज़ीहत भी न हो, और कोई गिला भी बाक़ी न रहे।

ख़ुदा का नूर इतना हो कि हर तमन्ना उसकी पूरी हो,

कभी किसी राज़ में दफ़्न कोई बात ना हो।

हर रज़ा में एक नाम बस तेरा हो,

इक़रार भी न हो, इज़हार भी न हो।



ख़ुदा गवाह हो उस मंज़र का,

जहाँ न कोई तलब बाक़ी हो,

न ही किसी से कोई शिकवा हो।

जहाँ सिर्फ़ मोहब्बत हो चारों तरफ़,

और खैरियत पूछने वाला कोई तो हो।



इत्तेफ़ाक़न कोई गैर न समझ सके मुझे,

मैं तो साज़ में छिपा कोई हर्फ़-सा लगूँ।

बस, जो मेरे हिस्से का है, वो मुझे ही मिले,

यूँ तो कोई फ़ज़ीहत भी न हो, और कोई गिला भी बाक़ी न रहे।





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43 मिनट पहले