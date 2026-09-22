ऐसा भी होता है क्या

ऐसा भी होता है क्या?



किसी के रूठ जाने से कभी कोई रिश्ता खत्म होता है क्या?

किसी के न मनाने से कोई किसी से जुदा होता है क्या?



ऐसा भी होता है क्या?



किसी के ठुकराए जाने से कभी कोई उम्मीद खोता है क्या?

किसी के अपनाए जाने से हर एक इश्क़ मुकम्मल होता है

क्या?



ऐसा भी होता है क्या?



किसी ख़्वाब के टूट जाने से कभी कोई कुछ खोता है क्या?

किसी एक नए ख़्वाब को संजोने से कभी कोई ख़्वाब मरता

है क्या?



ऐसा भी कभी होता है क्या?





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एक घंटा पहले