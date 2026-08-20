'फौजी' तुमसे प्यार है

'फौजी' तुमसे प्यार है!!



निष्ठुर होते दुनिया कहती,

पछताती जो उनकी गहती;

बस कुछ दिन का सावन होता,

सारी उमर 'पिय' पतझड़ सहती।



लेकिन मैं तो 'उनको' पाकर,

अपने पर इतराती रहती;

मेरे माथे का सेंदुर है,

मेरे गले का हार है,

हां, 'फौजी' तुमसे प्यार है।



'फौजी' कहाँ किसी के होते,

न वे हंसते, न वे रोते;

जम्मू से वो जामनगर तक,

बोरिया बिस्तर ढोते रहते।



पर मै कहती भाग हमारे,

सारा देश देखन को मिलता;

इडली डोसा, लिट्टी चोखा,

रोसगुल्ला बंगाली मिलता।



'फौजी' की हमराही बनना,

ईश्वर का उपहार है,

हां, 'फौजी' तुमसे प्यार है।



बात-बात पर रौब दिखाते,

बड़े कड़क फौजी होते हैं;

दिल की बात कभी न सुनते,

जिनको मिलते वो रोते हैं।



दिल से कहती सुनो सहेली,

तुमने बस ऊपर से जाना;

दिल बच्चे जैसा होता है,

इस को तुमने न पहचाना।



जिस को तुम पत्थर दिल कहती,

उसमें अनवरत प्यार की धार है।



ईश्वर का उपहार है,

मेरे गले का हार है;

हां, 'फौजी' तुमसे प्यार है।



(विनय सिंह बैस 'फौजी')

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एक घंटा पहले