आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   I love you Fauji
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

'फौजी' तुमसे प्यार है

Vinay Singh

Vinay Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            'फौजी' तुमसे प्यार है!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्ठुर होते दुनिया कहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पछताती जो उनकी गहती;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कुछ दिन का सावन होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी उमर 'पिय' पतझड़ सहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मैं तो 'उनको' पाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पर इतराती रहती;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे माथे का सेंदुर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गले का हार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, 'फौजी' तुमसे प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'फौजी' कहाँ किसी के होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वे हंसते, न वे रोते;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जम्मू से वो जामनगर तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोरिया बिस्तर ढोते रहते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मै कहती भाग हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा देश देखन को मिलता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इडली डोसा, लिट्टी चोखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोसगुल्ला बंगाली मिलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'फौजी' की हमराही बनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर का उपहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, 'फौजी' तुमसे प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात-बात पर रौब दिखाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े कड़क फौजी होते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की बात कभी न सुनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको मिलते वो रोते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहती सुनो सहेली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने बस ऊपर से जाना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बच्चे जैसा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस को तुमने न पहचाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस को तुम पत्थर दिल कहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें अनवरत प्यार की धार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर का उपहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गले का हार है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, 'फौजी' तुमसे प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
(विनय सिंह बैस 'फौजी')
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree