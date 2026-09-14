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मातृभाषा का प्रेम

Vikash Tripathi

Vikash Tripathi

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                            मातृभाषा से कुछ ऐसा दिल लगाया मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी को महबूब-ए-वतन बनाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की लोरी-सी इसकी मिठास है मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इक अक्षर को दिल में सजाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी बोली में संस्कारों की खुशबू है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शब्द में अपना गौरव पाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी की भक्ति, कबीर की वाणी है इसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतों के संदेश को दिल से अपनाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की हर भाषा का सम्मान किया लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी को अपने माथे का ताज बनाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी कलम चली, हिन्दी ही साथ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भाव को हिन्दी में ही गुनगुनाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये केवल भाषा नहीं, मेरी पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके सम्मान को अपना धर्म बनाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँस रहेगी, हिन्दी का मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके प्रेम को जीवन भर निभाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभाषा का प्रेम यूँ ही नहीं है मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी को अपनी धड़कन बनाया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विकास त्रिपाठी ‘विक्की’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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