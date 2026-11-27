जब अपने ही ग़ैरों की क़तार में हो चले हैं।

अब वो क्या ख़ुदग़र्ज़ हो चले हैं,

छोड़ कर मेरा दामन वो किसी और के हो चले हैं।

जिन राहों पर साथ चलने की क़समें खाई थीं कभी,

आज उन्हीं मोड़ों पर वो बेख़बर से हो चले हैं।

हमने तो हर ख़्वाब में उन्हीं को बसाया था मगर,

आज अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ वो चले हैं।

जो कभी आँखों का तारा हुआ करते थे यहाँ,

अब नज़रें चुराकर हमसे दूर वो चले हैं।

वफ़ा के बदले मिली है तन्हाई ही हमें,

और उनके वादे भी बस फ़साने से हो चले हैं।

'विक्की' अब शिकायत भी किससे करें इस दिल की,

जब अपने ही ग़ैरों की क़तार में हो चले हैं।

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एक घंटा पहले